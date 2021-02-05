台中港出現首例境外移入確診個案，港務分公司派員加強消毒。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

中央流行疫情指揮中心公布「案919」為台中港印尼籍男船員，交通部航港局今日指出，「案919」台中港區業者循程序雇用，上月10日來台、隔離21天期滿後，至醫院採檢後才確診，期間未曾到港區或上船工作，指揮中心並無匡列須居家隔離對象，請民眾勿恐慌。

航港局表示，該名印尼籍船員來台後，皆於船公司所屬船員宿舍隔離，隔離期間並無與其他人接觸；船公司於該船員隔離21天期滿後，在上船前安排至醫院進行PCR採檢，確診後已由疾管單位安排送醫，船公司亦立即配合辦理相關消毒作業。

另外，船公司陪同該確診船員至醫院的2名員工，經疾管單位評估，因人員有適當防護，僅列為自主健康管理對象；其中1名員工因有輕微感冒症狀，經前往醫院PCR採檢，採檢結果為陰性，並無染疫。

航港局強調，已請船公司加強防疫作業，所屬人員務必落實量測體溫、戴口罩及環境消毒等防疫作業，也請民眾勿過度恐慌。

(中時 )