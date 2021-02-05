中央流行疫情指揮中心公布「案919」為台中港印尼籍男船員，交通部航港局今日指出，「案919」台中港區業者循程序雇用，上月10日來台、隔離21天期滿後，至醫院採檢後才確診，期間未曾到港區或上船工作，指揮中心並無匡列須居家隔離對象，請民眾勿恐慌。
航港局表示，該名印尼籍船員來台後，皆於船公司所屬船員宿舍隔離，隔離期間並無與其他人接觸；船公司於該船員隔離21天期滿後，在上船前安排至醫院進行PCR採檢，確診後已由疾管單位安排送醫，船公司亦立即配合辦理相關消毒作業。
另外，船公司陪同該確診船員至醫院的2名員工，經疾管單位評估，因人員有適當防護，僅列為自主健康管理對象；其中1名員工因有輕微感冒症狀，經前往醫院PCR採檢，採檢結果為陰性，並無染疫。
航港局強調，已請船公司加強防疫作業，所屬人員務必落實量測體溫、戴口罩及環境消毒等防疫作業，也請民眾勿過度恐慌。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。