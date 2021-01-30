台北市士林區文林橋上，29日11時許發生一起死亡車禍，一名女大生騎車下橋時，疑似因撞上或要閃躲路邊1個紙箱，導致重心不穩摔車，卻瞬間被捲入一旁砂石車底，慘遭輾斃，機車上的西瓜汁也被壓爆，現場噴濺大量「紅色液體」，畫面怵目驚心。不過車禍影像曝光，網友認為，女大生騎在「槽化線上又鑽車」，才是最大問題。

警方初步調查，23歲林女當時騎機車由文林橋東往西方向，下橋時騎在槽化線上，疑為閃避或是撞上路邊的1個紙箱，不慎打滑摔車，但林女右側當時另有1部行駛中的砂石車，她倒地後立即被捲入車子後輪，慘遭輾過。

警消獲報到場，發現林女明顯死亡，案發後也隨即將48歲溫姓砂石車駕駛帶回製作筆錄並進行酒測，酒測值為0。

據了解，死者就讀中國文化大學，平時在網咖打工賺零用錢，家屬獲悉後趕往警局，悲痛直呼「怎麼會這樣」。目前遺體等待檢警相驗，事故發生原因仍有待釐清。

有網友提供行車記錄影像，放上臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》，網友看完影像後，紛紛表示：「這角度好清楚 槽化線都快結束了還硬要過 就算沒撞到箱子下一秒應該也會被卡死」、「切槽化線就已經是在冒險了，沒看到槽化線一直縮減嗎？」、「槽化線又鑽車……」、「今天沒紙箱也有5成機率進車底...前方都縮減還在擠」。

不過也有網友認為「這條橋下橋有設計問題！」、「有沒有人想過，他以前可能騎正常車道裡，一天到晚被四輪逼車後才騎到外面去？」、「如果前面那台機車真的是帶路的，那我覺得那台機車反而要負一些責任，因為你過了，後面的機車怕跟丟，只好硬著頭皮跟上，當然所有人都知道大車危險，但是很多人也都覺得自己沒那麼衰，怪紙箱反而模糊焦點了」。

(旺報 )