解放軍最近出動轟-6K等軍機，大舉侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。有專家認為，這暗示了對岸可能的攻台戰術，也就是由中方火箭軍發射彈雨，解放軍特戰隊趁機破壞基礎設施，並進行斬首行動。而轟炸機則在一片混亂之際空襲，進一步壓制台灣的防禦行動，好讓傘兵和兩棲部隊登陸強攻。

不過，據《富比士》（Forbes）雜誌網29日報導，也有專家認為，北京不會冒險發動這種直接而傳統的攻擊。華府國家戰爭學院（National War College）教授柯爾（Bernard Cole）說，對岸比較可能發動偷襲。

沒錯，火箭軍和突擊隊可能會先發動攻勢，但在第一波攻擊後，解放軍便可能改用非傳統戰法。「我認為，解放軍最初會動用特戰隊和飛彈，」柯爾指出，「但我並不認為，會發動大規模，約翰韋恩（John Wayne）式的搶灘兩棲攻擊。」

他認為，簡單得多的作法，就是讓部隊登上懸掛第三國國旗的大型貨櫃，停泊高雄和基隆。此外，那天也會有中方「民航」機紛紛從大陸飛往到台灣各機場。

(中時新聞網)