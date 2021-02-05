我國原訂與蓋亞那共和國政府互設辦事處，中國大陸施壓後，蓋亞那反悔此案。總統府發言人張惇涵表示，對於蓋亞那政府的片面決定，我國深感遺憾。

張惇涵表示，對於中國再次的外交打壓行為，我國政府表達最強烈的抗議與譴責。這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於中國的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓中國領導人日前的「反對恃強凌弱」說法，形同國際笑話。

張惇涵強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，也是國際社會的良善力量。中國的打壓不可能讓台灣有任何退縮，我國會持續爭取國際社會的支持，並持續與理念相近國家在多元領域深化合作夥伴關係，台灣不會孤單，台灣也不會被孤立，台灣會更堅定決心，繼續走向世界。

總統蔡英文感謝全體外交人員的努力付出，並期勉全體外交人員，持續為台灣的國際參與繼續努力，維護國家尊嚴與利益，並讓世界看見台灣人民貢獻國際社會的熱情與能量。

(工商 )