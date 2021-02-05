美國總統拜登發表任內首場外交政策演說

美國總統拜登周四在首場外交政策演說中，直指北京是美國最危險的對手，並誓言將在人權，智慧財產和經濟政策等各方面正面對抗。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，拜登在國務院說，他的政府會正面迎戰美國最危險的對手中國在繁榮，安全與民主價值觀上所構成的挑戰。「我們將對抗中國的經濟傷害，對抗它侵略、高壓的行動，」他說，「並反制中國對人權，智慧財產和全球統治的攻擊。」

拜登強調，美國會藉由加強國內重建，與盟友和夥伴合作，恢復在國際機構的角色，重建已大大喪失的信用和道德權威，從充滿實力的地位上來競爭。而與川普政府追求的「美國優先」（America first）意識形態相比，這凸顯了拜登採取了截然不同的外交政策。

儘管拜登誓言要北京負責，但也表示，當符合美國的利益時，也準備和中方合作。而他所暗示的，似乎是在氣候危機上的合作。拜登在外交上有豐富經驗，先前長年身為聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）成員，同時曾在歐巴馬政府時期擔任8年副總統。

拜登上任後，已與愈來愈多世界領袖交談，但至今尚未和中國大陸國家主席習近平對話。而他在美國大選造勢期間，還稱習為「惡棍」（thug）。一名國務院官員周二說，拜登政府在與北京打交道前，會先確保和盟友步調一致。

雖然北京要華府不要重蹈川普政府「誤入歧途政策」的覆轍，但從拜登任命美國務卿布林肯（Antony Blinken），還有美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛琳斐德（Linda Thomas-Greenfield）這兩個最重要外交職務的人選看來，新政府將採強硬和多邊策略來挑戰中方的行動。

(中時新聞網)