兩岸關係持續低迷，共軍軍機繞台頻率屢創新高，令不少人憂心台海和平，對此前國民黨主席洪秀柱直言，遵守我們的一中憲法才是保護台灣和平的最好方式，因為我們的憲法目標是終極統一，憲法當中一中與統一這兩個立場和大陸一樣，雙方有共同目標就好談判，這才是保住台灣與兩岸和平交流的利基。

洪秀柱在接受《正經龍鳳配》節目專訪時表示，台灣需要生存發展，下一代需要更好的舞台尋求未來，大陸土地是中國人共有的，為什麼要不承認自己是中國而把「中國」兩個字送給對岸？過往台灣人從小學習的概念不也是「我們是堂堂正正的中國人」？

洪秀柱坦言，台灣不可能台獨，但有些人卻拼命製造仇恨，只容許講大陸的壞話，提到大陸的進步，就會被扣上「親共」「為匪宣傳」「賣台」的帽子，但不斷製造雙方仇恨的話，我們只有2300萬人，對方有13億人，我們都會被對方淹死或壓死，因此她才會強調遵守我們的一中憲法和對岸有共識的重要性。

對於台灣有些人認為，全球如今反對中國大陸的氛圍正盛，大陸內部也有不同聲音，台灣繼續仇恨大陸沒問題，只要等到大陸亂了就可以趁機獨立，洪秀柱認為這是昧於現實自找死路的看法，台灣這麼小的地方跟大陸對抗一定會贏嗎？全球都反中國大陸？那怎麼大陸與歐盟完成中歐投資協定談判，美國拜登政府也說支持台灣民主但不支持台灣獨立？昧於現實的人才會以為有希望靠著全球反中國大陸趁機獨立。

(中時 )