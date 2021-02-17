台中市長盧秀燕因應防疫，將往年聯合團拜行程改以「預錄廣播」進行。17日除向大家拜晚年、感謝春節期間留守崗位的服務同仁，強調新的一年將面臨各種挑戰，她和大家並肩奮鬥，齊心同力建設富市台中，為市民打造幸福倍增的新好生活。

迎接新的一年，市府往年均於開工日上午，由盧秀燕帶領副市長、各局處首長等一級機關首長，在台灣大道市政大樓舉行新春聯合團拜，並發表新年期許，勉勵市府團隊、基層同仁在新的一年更加精進自我、團結彼此。

今日上午9時，盧秀燕以「預錄廣播」於市府各辦公廳舍向市府同仁表示，今天是春節過後的第一天上班，因為防疫關係必需「以身作則」，因此以「廣播祝福」代替「集會團拜」，並向大家拜晚年、感謝所有在春節期間仍然堅守崗位的同仁「大家辛苦了！」。

她表示，新的一年世事瞬息萬變，將繼續和大家並肩奮鬥，努力克服困難，為市民提供最好的服務，期勉同仁一起齊心同力建設「富市台中」，為市民打造幸福倍增新好生活。

盧秀燕也感謝同仁辛勞，祝福開春吉祥、牛轉乾坤、犇向幸福，為新春開工日寫下美好開端。

(中時 )