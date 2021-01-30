盧以恩在公視、台灣大哥大台劇《天橋上的魔術師》中萌發青春荷爾蒙愛戀，和羅士齊上演吻戲，其實現實生活中她沒戀愛經驗，這回獻出螢幕二吻，依舊緊張爆棚，拍攝時還被劇中小朋友包圍起鬨，一直問，「小蘭姐姐你什麼時候要親親？」讓盧以恩想高喊「放過我吧！」

盧以恩劇中和羅士齊產生情愫。（公視提供）

盧以恩透露，要準備拍吻戲時心情慌張，一股腦硬著頭皮上場，導演楊雅喆為了要確保能展現完美的甜美親吻鏡頭，讓盧以恩在鏡頭前親拳頭練習，在眾目睽睽之下，她大呼「緊張到胃痛！」親吻的體感時間自己覺得過了十多分鐘，但劇組說其實30秒都不到，足見盧以恩戲裡戲外都滿滿羞澀又甜美的少女心。

《天橋上的魔術師》劇中孫淑媚、盧以恩的服裝造型更是再掀流行古著風，色彩鮮艷的各式服裝款式、奔放的花紋樣式、大膽的配色、螢光元素、墊肩西裝式穿法等，包括男生服裝如朱軒洋的花襯衫，八零復古風大秀古著流行風情。

盧以恩劇中服裝十分復古。（公視提供）

劇中音樂也含金量極高，年代流行金曲滿載，編曲加入現代音樂元素重製之外，製作核心朝向復古摩登，讓歌手與樂手同時錄音，增添八零年代音樂顆粒感。包括耳熟能詳的羅大佑〈之乎者也〉、鳳飛飛〈你家大門〉、黃韻玲〈藍色啤酒海〉、陳昇〈最後一次溫柔〉、庾澄慶〈愛你的只有一個我〉、江蕙〈你著忍耐〉、金瑞瑤〈飛向你飛向我〉原曲河合奈保子〈Smile for Me〉、Baltimore〈Tarzan Boy〉等膾炙人口金曲。

《天橋上的魔術師》30日同時釋出最新花絮，除了服裝外，還集結了各種八零元素，例如高瀏海、半屏山、瑪莉歐電動，甚至家家戶戶父母教育的好幫手「雞毛撢子」，全都能窺見。此外，談情說愛不能少的投幣電話、溜冰場，劇中也都在初孟軒、盧以恩、羅士齊、朱軒洋、宋柏緯一群青春男女的初嘗戀愛滋味裡，觀眾看完都能想起自己的青春戀愛時光。劇集將於2 月 20 日公視、myVideo 同步於每週六晚上九點鐘首播，一週播出兩集。

《天橋上的魔術師》劇中服裝城線八零復古摩登。 （公視提供）

《天橋上的魔術師》劇中呈現許多復古畫面，包括雞毛撢子、瑪莉歐電動家戶必備投幣電話、溜冰場談情說愛好幫手。（公視提供）

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