導演李安日前獲法國政府頒授最高榮譽勳章「國家榮譽軍團騎士勳章」，表彰他在電影文化的傑出成就，目前人在台灣的李安5日透過助理表示：「法國是一個令人心儀的藝文國度，受到她如比的肯定是莫大的榮幸。拍電影本是我鍾愛的事情，我會繼續努力，並以身為電影人的一份子為榮。」

李安接受美國媒體《娛樂週刊》訪問，分享《臥虎藏龍》上映20周年的心情，並透露當時為了拍攝周潤發和章子怡的「竹林之戰」，飄盪在竹海間的搏鬥戲碼，可說是非常苦惱。他笑稱，當時2位演員是被吊車懸掛至樹梢上拍攝，「這其實非常危險！把周潤發吊在竹林中，光想就很嚇人。而且當他拍完這場戲，我們把周潤發放回地面後，吊車居然還滑動了一下，我當下都飆出髒話，還好上天保佑！」

李安回憶說道：「《臥虎藏龍》最困難的就是打造人物的輕盈感，這需要大量的力氣輔助，才能人看起來輕飄飄的。我從小喜歡幻想，李慕白和玉嬌龍在竹林之間的劍戰，是我幾十年來腦中的幻想之一，我們花了2周時間讓夢想成真，也是迄今為止我們做的最艱難的事。」

他回想起來，坦言至今認為拍攝仍是件非常冒險的經歷，「執導《臥虎藏龍》是我夢寐以求的事情，這是對我以前看過的所有經典武術電影的致敬，所以對我來說是件充滿挑戰的事情。因為這個很有野心的概念，在當時是非常不尋常的，比如說，拍這部電影是想拍打戲？還是想拍文戲？可是我全都想要，當時我沒有意識到，自己正將一部B等級的電影，升級為A級大製作電影。」

《臥虎藏龍》是華語電影史上首部獲奧斯卡最佳外語片的經典作品，當年共擒4座小金人，也拿下金球獎最佳導演及外語片獎，在北美票房超過1.28億美元（約35.79億台幣），為目前北美票房最高的外語電影。

(中時 )