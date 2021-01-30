消防人員趕抵林道後，先將李男救出，所幸意識清楚，但左大腿因劇烈撞擊導致變形，4分鐘後再將黃男救出，發現其腰部有長約12公分、寬約4公分的大面積傷口。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

男子翻落的斜坡約80度的陡坡，且林道寬度約4.5公尺，從林道到傷者位置約30公尺，中間無大樹阻隔，可直線下降。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉今天傍晚發生車輛翻落林道近80度的斜坡，其中1名李姓男子左大腿變形、意識清楚，另名黃姓男子則困在駕駛座且腰部大面積出血，有休克危險。消防人員趕抵現場搶救，並分別送往醫院救治；至於翻車原因仍待釐清。

花蓮縣消防局表示，傍晚5點11分接獲大禹砂石公司員工報案指出，公司2名員工今天共乘一車，行經中平林道約7公里處時，因不明原因，意外翻落斜坡；車上有李姓及黃姓兩名員工，李姓員工人已在車外，但左大腿變形，意識清楚，開車的黃姓員工受困駕駛座，腰部出血。

報案者指出，該處斜坡是約80度的陡坡，且林道寬度約4.5公尺，從林道到傷者位置約30公尺，中間無大樹阻隔，可直線下降，且翻車車輛四輪朝下，車頭有變形。花蓮縣消防局立即派出三民及玉里消防分隊人員趕赴現場，發現救護車受限林道寬度，且道路難行，於是出動吉普車前往搶救。

消防人員花費一番功夫，在6點59分先救出李男，所幸意識清楚，但左大腿因劇烈撞擊導致變形，已轉送花蓮慈濟醫院治療，4分鐘後再將黃男救出，因其腰部有長約12公分、寬約4公分的大面積傷口，且呈現快要休克狀態，由三民分隊救護車送往北榮玉里分院救治。

(中時 )