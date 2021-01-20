2021年加強重要節日安全維護工作自2月3日22時起至同年2月17日24時止，為期15日，本局統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備110年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂好過年。

台中市警交通警察大隊1月5日、8日、20日應邀前往轄區陸軍第十軍團、六O二、五八六旅群駐地實施防制酒駕及交通安全宣講，會中分析本市交通事故、交通安全法規、防制酒駕等，以最真實的交通事故案例搭配影片播放，讓在場近600名國軍官兵記憶深刻，也深感遵守交通規則的重要性。

台中市政府警察局表示，前年酒駕新法上路，除酒駕、酒駕累犯、酒駕拒測，闖越酒測攔檢點、慢車酒駕、慢車拒測加重罰則外，並增訂對酒駕肇事致人死亡或重傷應沒入該車輛、處罰同車乘客、未依規定裝置駕駛酒精鎖之汽車、處罰他人代為解除酒精鎖之行為人、懲罰性賠償請求權等規定。

針對國軍弟兄宣導分析最新酒駕法令及交通安全規則，另就歷年來本轄交通事故主要肇因與國軍弟兄分享，藉以提醒大家春節期間外出拜訪親友務必注意行車安全，酒後不開車、開車不喝酒並指定駕駛等重要法令，並不厭其煩地提醒現場官兵勿酒後駕車對保護自身及他人生命安全的重要性。

交通警察大隊長林沐弘呼籲國軍弟兄春節連假期間，勿酒後開車，注意自身安全，落實人本交通的概念，一同建構安全的交通環境，人人均能平安、健康快樂過春節。

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(中時 )