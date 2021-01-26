台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁（右）仔細聽診，了解郭先生心臟功能恢復情形。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

單車運動健將郭先生喜歡挑戰自我，卻長期睡眠不足。（郭先生提供／王文吉台中傳真）

心衰竭症狀分期圖卡。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

單車運動好手郭先生無預警水腫，短短20天突然增重20公斤，他在鄰居催促下就醫，哪知一到台中慈濟醫院檢查，就被安排住進加護病房。心臟內科醫師楊峯菁指出，這是嚴重心衰竭引起的水腫，再晚點發現，恐怕生命堪憂。

54歲郭先生是自行車運動好手，100公里3個多小時就能完騎，還曾經多次成功挑戰武嶺。日前體重從75公斤暴增到95公斤，郭先生卻不覺得不舒服，親朋好友勸就醫都不以為意，直到想藉加強運動消腫，才稍微感覺心跳變快。

台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁協助檢查後發現，郭先生竟是有生命危險的嚴重心衰竭，緊急安排住進加護病房。楊峯菁說，一聽到水腫很多人自然而然想到腎臟問題，其實水腫也是心衰竭的標準症狀。

楊峯菁表示，造成心衰竭的主因和心肌炎、冠狀動脈阻塞有關，心肌之所以會感染而發炎，和喝酒、感冒、罹患糖尿病等有很大關聯，至於冠狀動脈阻塞則主要和高血壓、高血脂等原因有關。

郭先生自述，罹病前一天只睡4、5個小時達一年之久，長期睡眠不足都為了追求更高的運動表現，雖然也曾感冒、發燒，但總選擇喝熱水、服用保健品度過不舒服。

楊峯菁認為，可能就是這樣導致病毒入侵，最後差點造成一發不可收拾的結局。「十多年前心衰竭確診案例，治療結果和癌末病人差不多」他表示，醫療科技日新月異，目前心衰竭病人已經有很好的藥物，治療效果可以好到讓病人恢復常態，雖然「心肌已受損不可逆，但可回復心臟功能。」

楊峯菁強調，心衰竭不是老年人才會得，最近收治4位正值壯年病人，其中最年輕的1位才30歲，建議大眾應保持良好生活作息並定期健檢。

楊峯菁叮嚀罹患心衰竭後必須遵守醫囑終身服藥，一旦停藥不僅會讓病情惡化，更可怕的是即使再恢復用藥，效果也不如之前那麼好。心衰竭明顯症狀包括：下肢水腫及呼吸喘，尤其是晚上喘得更厲害、無法平躺，再加上運動耐受度下降，就要懷疑心衰竭可能已悄然上身。

郭先生提醒運動同好，體能訓練循序漸進很重要，光靠意志力忘我的超越身體負荷最危險。

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(中時 )