農曆過年闔家團圓，大吃大喝，也是腸胃炎最常發生的時候，尤其是除夕夜，急性腸胃炎在過年期間十大急診疾病中數一數二；因此，南投基督教醫院春節期間，自2月11日至2月15日，上午開設內、外科春節特別門診。

南基醫院腸肝膽科醫師周昆慶表示，急性腸胃炎症狀包括腹痛、腹瀉、嘔吐、尿量減少，嚴重時會導致脫水、發燒、心跳加快、呼吸急促、甚至休克而出現致命危險。

周昆慶指出，過年期間因飲食造成的急性腸胃炎，原因包括提早購買過多年貨，導致冷藏溫度不足，造成食材腐壞孳生細菌，因此建議採買前先檢視冰箱容量；採購時未注意食材新鮮度、有效期限，或是長時間暴露在陽光下。

隔餐或隔夜食物，也會造成腸胃炎，所以烹煮菜肴要適量，盡量當餐食用完畢；食材處理時，生食、熟食砧板要分開，交混使用容易受細菌汙染。

周昆慶說，過年期間家家戶戶都會準備豐盛的菜肴，但過量飲食會造成腸胃負擔，特別是有慢性疾病、心臟病、肝病、腎臟病民眾，更要注意不要暴飲暴食。

春節期間，南投基督教醫院持續守護民眾健康，2月11日至2月15日上午開設內、外科春節特別門診，急診、住院24小時服務，2月16日恢復正常作業。

(中時 )