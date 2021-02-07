氣象局表示，春節天氣以小年夜到除夕這2天最不穩定，但在年前就有一股東北季風率先報到。(氣象局提供)

農曆春節即將在接下來的一周登場，這期間天氣會如何呢？中央氣象局表示，明天（8日）會先受到東北季風影響，桃園以北及東部地區雲量增，會出現短暫陣雨，有局部大雨發生機率。尤其到了小年夜至除夕（10-11日），全台天氣會變得更加不穩定，受到鋒面影響，除了各地降雨機率增多外，還會伴隨雷雨出現。

氣象局表示，春節天氣以小年夜到除夕這2天最不穩定，但在年前就有一股東北季風率先報到。明天（8日）東北季風稍增強，北部、東北部稍微轉涼，桃園以北的北臺灣及東半部迎風面的降雨區域增加，尤其基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。北臺灣高溫有降溫約3-5度，整體約22-24度，其他地區仍有24-28度；各地夜間清晨低溫仍約14-19度，中南部地區變化不大，早晚需留意日夜溫差。

氣象局表示，過年天氣自小年夜開始就出現變數，在小年夜至除夕夜間，受到鋒面影響，天氣轉趨不穩定，北部、東半部短暫雨增加，各地轉為陣雨及雷雨的天氣，中南部主要仍為多雲天氣。

氣象局指出，這波不穩定的天氣集中在小年夜晚上到除夕至天白天，期間的降雨情形最為明顯，可能會出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。

到了除夕晚間，各地降雨逐漸機會趨緩，隨後的大年初一至年初三（12-14日），則恢復為受東北季風影響的天氣型態，北部東半部地區雲量較多，時有局部短暫雨，中南部則為多雲、偶有陽光露臉的好天氣。至於東北部的雨勢要進一步轉好，則要等到初四後了。

(中時新聞網)