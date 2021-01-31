高山登山步道於斜坡段採「之」字形設計，能夠減緩雨水沖刷，雪霸處呼籲登山勿走捷徑，守護生態也保障登山安全。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處在山友容易走捷徑的地點，設置告示牌及阻攔設施。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處近日發出警訊，指以雪山為棲地之一的台灣特有種高山植物「南湖碎雪草」，有瀕臨消失的危機，呼籲登山客勿走捷徑，除了降低登山風險，也避免破壞自然生態，讓已經「退無可退」的南湖碎雪草得以生存，雪霸處表示，南湖碎雪草有效族群若消失，物種將不可逆。

雪霸處指出，南湖碎雪草是台灣特有4種碎雪草屬植物中，唯一花色全黃者，也是少數存留的冰河孑遺植物，目前僅在南湖大山、奇萊北峰及雪山岩生環境分布。根據2018年屏東科技大學研究，以遺傳多樣性評估，南湖碎雪草有效族群量僅約17到580株。國際自然資源保育聯盟（IUCN）將其列為稀少級植物。

南湖碎雪草根部寄生在其它植物，半寄生的特性讓它不能任意傳播遷移，因此人們只要在雪山圈谷任意走動，或不小心偏離登山步道，人類的一小步就可能因踩踏讓南湖碎雪草消失在地球上。因此雪霸處呼籲登山者不要走捷徑，除了守護自然生態、保護稀有植物，也是避免誤入危險地段增加登山風險。

雪霸處表示，目前高山登山步道於斜坡段採「之」字形設計，能夠減緩雨水沖刷，而被天然植被保護的坡面不易形成逕流，但坡面若經常被人踩踏，除了會「寸草不生」，少了植被保護更容易匯聚雨水成逕流，若於斜坡處直線下切，加速了水流沖刷，更會嚴重破壞地貌。

(中時 )