從白天彈到黑夜，鋼琴家陳毓襄和林冠廷，為俄國鋼琴家馬祖耶夫代打演出，挑戰不可能的任務，在一天內演奏拉赫曼尼諾夫的四首鋼琴曲和帕格尼尼主題狂想曲，令觀眾為之沸騰，其中包了四首曲目的陳毓襄在演出結束後，揮汗如雨，她對台下觀眾表示：「我還活著，而且我的10隻手指頭都還在。」
陳毓襄表示，她在一個月前接到國立台灣交響樂團的代打邀約，當時她正在忙另外一場巡迴演出，沒有考慮太多，就接下任務，「一直到1月18日我巡演結束回家，開始面對現實，只剩下12天，必須要練琴。」
陳毓襄說，她一天練9到12小時，「我每一個小時哭一次，每一分鐘，都想過要放棄。但是我沒有放棄，我希望完成這項挑戰，因為我想替台灣創造一個新的紀錄。」
全球各地都為疫情而陷入水深火熱的狀態，台灣是少數還能舉辦音樂會的地方，而且還一天內演了五首鋼琴協奏曲，陳毓襄形容，這是歷史般的時刻，是眾人一起寫下的紀錄。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。