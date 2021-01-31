疫情年代，讓各樂團年度計畫亂了套，國外音樂家來不了，經常需要臨時請人代打演出，從去年到現在，有為數不少的音樂會是由台灣音樂家臨危受命完成。圖為鋼琴家林冠廷（右）代打演出音樂會現場。（國立台灣交響樂團提供）

從白天彈到黑夜，鋼琴家陳毓襄和林冠廷，為俄國鋼琴家馬祖耶夫代打演出，挑戰不可能的任務，在一天內演奏拉赫曼尼諾夫的四首鋼琴曲和帕格尼尼主題狂想曲，令觀眾為之沸騰，其中包了四首曲目的陳毓襄在演出結束後，揮汗如雨，她對台下觀眾表示：「我還活著，而且我的10隻手指頭都還在。」

陳毓襄表示，她在一個月前接到國立台灣交響樂團的代打邀約，當時她正在忙另外一場巡迴演出，沒有考慮太多，就接下任務，「一直到1月18日我巡演結束回家，開始面對現實，只剩下12天，必須要練琴。」

陳毓襄說，她一天練9到12小時，「我每一個小時哭一次，每一分鐘，都想過要放棄。但是我沒有放棄，我希望完成這項挑戰，因為我想替台灣創造一個新的紀錄。」

全球各地都為疫情而陷入水深火熱的狀態，台灣是少數還能舉辦音樂會的地方，而且還一天內演了五首鋼琴協奏曲，陳毓襄形容，這是歷史般的時刻，是眾人一起寫下的紀錄。

(中時 )