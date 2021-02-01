【愛傳媒蔡詩萍專欄】有時候，不知不覺你就發現台灣之美。我是說，在日常裡。

週末，我去晨跑，疫情關係，連著幾場馬拉松都取消了，但我們跑者的腿不能歇下來，我持續的練跑。

我跑很慢，練跑的目的，讓腳記住長跑的痛苦，不要因為懶散，反而在下次全馬時，承受不住三十公里後的煎熬。

但這一天我跑很慢，是我不斷巧遇美好，關於美好的一種直接的面對面。

我跑著，先聽到一聲砰，側頭一看，一隻肥碩的赤腹松鼠，從樹叢中跳上路旁圍籬，但圍籬是漆上綠色掩飾的鐵板，所以松鼠撞上鐵板發出聲響，驚動到我，我看看牠，牠望望我，我舉起手機，來不及了，牠一溜煙，跳上另一欉樹，不見了。

但我不很遺憾，這座小山裡，處處可見赤腹松鼠，一點都不稀奇，經常牠的夥伴，還會攀著緊隣我們大樓的樹，跳上住戶陽台，帶來一波驚喜，有時，連獼猴也會，但那就比較嚇人了！

我跑沒幾步，聽到熟悉的鳥叫，沒錯，兩隻台灣藍鵲，在樹梢上，你叫一聲，牠叫一聲，遠方還有呼應，這回，我拍到了。

台灣藍鵲是家族性群體，我在這附近，最多時看見大約十幾隻的集體行動，很壯觀，一整棵樹上，擠滿十幾隻，突然，一隻飛起，接連一隻，兩三隻，相繼飛起，飛向另一棵樹，你往往會不知不覺發出驚嘆，哇喔，真美麗啊！

但今天美麗的遭遇不止如此而已。

我回頭時，好像看到隔著路的另一頭，冬天落葉後的枯枝上，矗立的一隻什麼呢？

啊，大冠鷲！

住家附近，海拔數百公尺山上常見的老鷹家族，但真的常常見到，也是這十來年，自然生態環境日漸改善後，農藥用的較少後，才看得到的生機蓬勃。

我運氣好，剛好是這十幾年才搬遷到這附近的山腰上，所以我的記憶打一開始，便是，這山上有鷹族出沒，隨著了解，我知道牠們是大冠鷲，而且應該有兩個家族，一家有三隻，一家兩隻，至於個別在天上翱翔的，我就不確定是單身的，還是另有家室的了，反正大冠鷲在天空順著氣流盤旋，不時發出叫聲，是非常的動人的畫面。

聽說，大冠鷲在天上盤旋，牠的視野非常寬闊，因為牠會緊盯地上的獵物，我在山路上跑步，我望著牠時，牠也會發現我嗎？

但今天我運氣真不錯，連著在跑山時，看到兩隻，都個別棲息在光禿禿的樹枝上，其中一隻很傲然，沉默寡言，令一隻則驕傲的連續呼叫，像回應這個大好的陽光週末。

我拍下了這兩隻大冠鷲的照片，還錄影了一段，我想讓我正賴床酣睡的女兒醒來後看看，我們為她選的家，這家的附近，有多美多自然，讓她知道，我們與周邊環境的關係，一如我們與她的關係，需要陽光，需要雨水，需要飛翔，馳騁的天際，也需要安心，躺下來，只想休息的慵懶，這其實也不過是「家」的意義了，不是嗎？

我繼續跑著，在陽光明媚，四周生物一塊昂揚的一個週末天裡。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)