台中市沙鹿區中山路某民宅日前發生精神不穩女子不願就醫，並跑上屋頂作勢抵抗，警方及家人見狀深怕失足跌落或輕生尋短，副所長程士坤向前勸說，見女子放下戒心時瞬間抓住她，成功挽救性命，順利化解一場驚魂記。

清水警分局指出，光華派出所副所長程士坤、警員陳廷緯日前接獲110報案稱，稱沙鹿區中山路某民宅有女子精神不穩，報請警方前往協助。

光華派出所員警接獲報案後立即前往處理，到達現場後發現一名女子精神恍惚疑疾病發作，家屬欲將她送醫治療，該女子不願並跑上屋頂作勢抵抗，警方及其家人見狀深怕失足跌落或輕生尋短，立即安撫該女子情緒。

副所長程士坤向前一邊勸說一邊緩慢走女子，趁她放下戒心時抓住女子，成功挽救性命，順利化解一場驚魂記，深受家屬肯定及感激。同時通知衛生所人員前來評估在家人陪同下由警方協助送醫院就護，事後家屬也向警方表達感謝之意。

光華派出所長陳俊佑表示，副所長程士坤及警員陳廷緯等2員積極處事，反應靈敏、處置得宜，及時救援，化解一場危機。另外，陳俊佑也呼籲，自殺無法解決問題，勇敢求助才能找到出路。請務必珍惜生命，千萬不要貿然尋短，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾；求助，才是最好的路。如有親朋好友需要協助，請撥打安心（防自殺）專線：1995 ( 要救救我 )、0800-788995 ；或張老師專線：1980。

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(中時 )