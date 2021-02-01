有鑑新冠肺炎疫情升溫，台灣陸續出現本土確診案例，桃園地區所受影響最為嚴重；為此，在地企業葡萄王生技繼2020年四月捐贈桃園市政府第一線防疫人員近5,000瓶能量飲後，宣布再提供桃園醫護團隊、居家檢疫民眾與衛生/環保局同仁超過共2萬5千瓶PowerBOMB爆能、康貝特能量飲料及逾千份益生菌產品，盼與桃園攜手共渡難關，全力「挺桃園」。

葡萄王生技董事長曾盛麟表示，葡萄王作為桃園在地超過50年的好鄰居，面對此次桃園地區的新冠疫情爆發，理當義不容辭挺身為在地辛苦的醫護人員、檢疫民眾和政府單位加油打氣，盼藉由提供能量飲料與營養品照顧大家的健康與體力，成為防疫最堅強的後盾。

為此，葡萄王生技對身處高壓環境的桃園全體醫護人員，提供15,000瓶的PowerBOMB爆能能量飲料支持平日工作所需的體力補給。對於居家檢疫的民眾除提供5,000瓶的PowerBOMB爆能能量飲料外，也準備1,200份的益菌王，協助民眾增強保護力及活力。

此外，響應桃園觀光工廠促進發展協會的號召，了解這段時間桃園市衛生局於近日疫調作業量龐大、環保局則持續進行全市多處的辛勞消毒作業，葡萄王生技預計提供5,040瓶PowerBOMB爆能及康貝特能量飲料，給予相關同仁充足體力。

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