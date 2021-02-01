前總統府侍衛長張捷中將因私菸案記一大過兩小過，軍旅生涯一度看淡，現確定翻身，軍方消息來源指出，張捷已接任參謀本部訓練次長，這項人事命令於今天正式生效。

張捷因總統機私菸案負起政治責任，前年7月調陸軍司令部委員，去年2月調任國防部參事，此一人事調整，代表張捷捷有了翻身機會，引起軍中關注。其後，有關張捷可望適時接任軍職的傳聞，便不時出現，如今確定接任參謀本部聯七訓練次長；至於原訓練次長李兆明，則發布升任陸軍十軍團指揮官。

軍方人士說，張捷去年2月調至國防部參事，是給張捷一個機會，因他雖抽菸，但沒有買私菸，當初記大過調職，只是負起政治責任。

持平而論，張捷是優秀將領，當侍衛長期間相當盡責，即使返家也只數小時，還要事先備核。他請假不是以天論，而是以小時計，可謂 殫精竭慮。但因發生特勤人員利用專機「超買」私菸案，張捷因而請辭負起政治責任。

(中時 )