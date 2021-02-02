中廣董事長趙少康經高雄市前市長韓國瑜多次勸說，決定申請回復國民黨籍，登高一呼，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。對此，前立委沈富雄問趙少康，有沒有和夫人提過此事？並指出上周趙少康就已對此有點起心動念，趙少康則回答，雖然妻子不贊成，但考慮到國家和下一代，應該要盡自己的力量為國家貢獻。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中，詢問趙少康有沒有和夫人討論，下決定時有無考慮到夫人的想法？並指出，他某一天碰到趙少康的夫人，發現她氣色很好，看起來比以前年輕、漂亮，而她似乎也不再盯著趙少康了，「我認為他的人生價值變了，這個是他的中年危機，中年危機不是壞事，中年危機是價值改變了就是中年危機，她的中年危機帶來你的老年危機，我一再提醒你，你70了，雖然你比我年輕一輪，但是你去日無多了」。

沈富雄指出，上個禮拜趙少康就有露出一點馬腳，有點起心動念，還說「不動則已，一動就像大鵬展翅」，對於有人說趙少康不出則已，一出手就是瞄準國民黨主席和2024總統大位，但他認為，已趙少康的個性，就算這兩個位子都沒有了，也不會抱憾，沈富雄要趙少康要解釋一下，是不是有機會就要盡你所能，要想到國家大事；是不是還要盡一分力氣，才死而無憾？

對此，趙少康坦言，自己確實有憂國憂民的想法，否則日子過得好好的為何要下海？至於回國民黨有無跟妻子溝通？趙少康則說，當然有溝通，但她永遠不會贊成，要看反對的強度有多少，趙少康也向妻子解釋，「台灣對我們不錯，我們所有的一切都是台灣給的，我出生在台灣，現在看到國家有危機，不該盡自己力量替台灣做事嗎？」

趙少康認為，雖然不知道做不做得成，但總是要盡力去做，「我們這代沒問題， 但下一代呢？兩岸之間、台灣內部矛盾、面對國際的競爭怎麼辦，想自己很簡單，要不要想想別人、想想整個國家，特別是下一帶，我很憂心我們的下一代」。

雖然妻子不太贊成，但趙少康也說，「現在小孩也都大了，有自己的工作，我覺得是可以貢獻自己的力量」，但人家不接受又是一回事。接著，他又強調一次上午受訪時所言，指傳統的國民黨就是喜歡假仙，不表態是否參選，而他要打破傳統國民黨，「國民黨的傳統讓人討厭就是在這地方，要選就選」。

(中時新聞網)