清晨，寒流餘威中，我摸黑到公司去準備，為的是採訪哈佛商學院教授康特（Rosabeth Moss Kanter）。一邊打開電腦，一邊心中有一種時空交錯的超現實感。

一九九三年，ＥＭＢＡ雜誌的關係企業長河出版社翻譯出版了一本書「管理大師小傳」，書中介紹了三十三位大師，包括泰勒、彼得杜拉克等影響全球的管理大師，其中只有一位是女性，就是康特教授。

我找出這本書，透過Zoom給她看封面。她是管理領域的傳奇，寫過二十本重量級著作，曾任哈佛商業評論總編輯，創立了哈佛高階領導人計畫。在這個只有男性聲音的領域，她不但爭取到立足空間，還成為影響力強大的領導人。

她是社會學博士，一路為弱勢、女性，為組織的活力而奮戰。她的著述有一個貫穿的主軸，就是要企業從威權和封閉中鬆綁，賦權員工。

二○一九年，她獲得Thinkers50頒發的終身成就獎，我在倫敦的現場聽她發表得獎演說。她說，整個企業環境變化如此之大，當她五十年前要嫁給一個顧問時，她的母親甚至問她，「那算得上是個工作嗎？」但放眼今天，顧問成為一個受尊敬的行業，而她是多家頂尖企業的顧問。

正因為世界已經演變得如此不同，她說，今天要改變或創新，你必須跳出舊有結構，無論是組織框架、產業框架，或者思考的框架。「你必須擺脫舒適的思考方式，不要只與產業內的人交談，而錯過了世界上正在發生的一些重要的新發展。」她說（三○頁）。

的確，過去那個領導人可以靠著預測而做決定的時代，已經一去不復返。今天，要在這個混沌複雜的世界前進，對很多領導人來說，挑戰在於一個簡單，卻極為深層的心態改變。ＢＣＧ顧問指出，你必須接受，這個世界和你期望的並不一樣，也必須有接受自己並不完美的勇氣。只有這樣，你才能夠重新定位自己，適應時代的發展。

在這樣的情境下，想要做一個更好的領導人，我們必須擴張參考架構，使大腦辨識新世界的模式，變得更多元。方法是，接觸不同的生活方式和文化，刺激我們的大腦重塑。若你是一家大型企業的高階主管，也許可以去參訪一個小型新創公司，打開心胸吸收一些新刺激（五八頁）。

關鍵是，設法突破令人窒息的狹隘，讓不同觀點的新鮮空氣進到組織來。

這又讓人想起康特教授的大聲疾呼：「主動永遠勝過被動。一個行動，任何行動，都比沒有行動來得好。」這是她走過一個時代的智慧。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 414期》)

《EMBA 世界經理文摘 414期》

(中時新聞網)