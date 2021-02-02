台中市政府警察局為了整備110年重要節日警力，期間民眾提領大量現金機會必然大增，爰由轄區分局與各金融機構業者加強聯繫，逐一進行檢視警察機關與各財物聚集處所是否能保持緊密互動，並實地進行操兵演練，除了製成演練教材影片進行宣導外，更強化第一線執勤單位對於各項狀況應變，進入隨時戰鬥狀態。

110年加強重要節日安全維護工作從2月3日22時起至2月17日24時止，台中市政府警察局已整備好警力配置，除加強金融機構安全維護工作外，更會強化街頭暴力滋事、鬥毆案件防制網，呼籲民眾過年歡慶之時切勿以身試法，儘管這段期間是民眾沉浸春節歡愉氣氛之中，警方絕對保持最高敏感神經，捍衛民眾過好年。

另外每年春節前後，民眾往往需要提領大量現金，一般有護鈔需求市民習慣事先前往分駐(派出)所繕填護鈔申請表；鑒於民眾現今依賴手機與通訊軟體，今年度特別在重要節日期間，於台中市政府警察局官方LINE帳號中聯結護鈔申請表格式，便利民眾事先在家裡填妥後，再直接送至所轄分駐(派出)所受理。

台中市警局也提醒，今年春節適逢嚴峻疫情，也呼籲市民朋友們儘量避免人潮壅擠處、減少群聚；凡是遇有可疑人、事、物，第一時間撥打110反映警方，維護全市安全福祉過好年，仰賴你我力量共同來守護。

(中時 )