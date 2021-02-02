台灣彩券公司今（2）日推出春節前最後一波5款刮刮樂新品，包括頭獎新臺幣500萬元的超人氣益智延長型刮刮樂「超級麻將」、總中獎率50％的「招財進寶」與「牛運當紅」、經典數字「7」主題遊戲「超級777」與象徵新年財運到的「財神報到」，總獎項超過1,187萬個，總獎金逾40億元。

2021年春節前台灣彩券共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬（含）以上獎項總數最多的一次。

台灣彩券2日舉辦「金牛好運來 過年就要買彩券」活動，由總經理蔡國基說明趕在農曆春節前上市的5款刮刮樂新品，「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲；總中獎率高達50％的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮，還有廣受消費者喜愛的經典數字「7」主題遊戲「超級777」以及象徵新年財運到的「財神報到」。今年春節前共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行百萬（含）以上獎項最多的一次，要讓民眾有機會刮中更多大獎，歡喜迎接金牛年！

台灣彩券春節代言人Sandy吳姍儒特別來到活動現場分享買彩券的經驗，也當場購買春節加碼的「大樂透」與春節限定款刮刮樂，即刮中獎金。

(工商 )