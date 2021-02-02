王瞳、艾成愛情長跑多年，挺過女方和馬俊麟過從甚密的風波後，去年7月底閃電宣布登記結婚，一直對王瞳不離不棄的艾成終於圓夢，將王瞳娶回家。近日艾成受訪，傳聞人「娶妻前、生子後」最旺，艾成去年副業業績卻跌落谷底，幸好員工願意和他同甘共苦領半薪，才算稍微支撐過去年慘賠業績。

王瞳10年前公開與艾成戀情，兩人因信仰堅守結婚前「不開機」的信念，但婚事數度延期。沒想到前年王瞳被爆介入已婚同劇男演員馬俊麟家庭，還被正宮梁敏婷以侵害配偶權提告，求償400萬元，而艾成對王瞳的感情仍不變，強調仍將對方視為永遠的家人，最後終於盼得女方回心轉意，去年7月登記結婚，成為合法夫妻。

艾成去年出席新店開幕活動。（圖／中時資料照片）

為了開源，2016年艾成創立「艾叻沙」餐廳品牌，引進家鄉馬來西亞美食，去年10月在慶城商場開新分店，記者會上艾成談家庭生活，分享王瞳忙拍戲，他會花時間做家事，希望讓老婆看到乾淨舒服的家，至於生小孩進度？他說在教會中會希望延續後代，然他這兩年想先衝刺事業與過兩人世界，希望等疫情平穩後，2021年冬天能補辦兩人婚禮。

據《ETtoday星光雲》報導，受到疫情衝擊，艾成自曝餐飲工作差點「難逃劫數」，去年上半年幾乎沒生意，許多員工只能領半薪，「與公司一起苦撐才度過危機」，就連股東也受影響，幸好7月後疫情趨緩後，生意有變好，身為老闆的他還是有將積欠的薪水補給員工，先前他關閉了信義、南西兩家分店，他鬆口兩家店合計賠了超過400萬，「真的很慘！」

(中時新聞網)