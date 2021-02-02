倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高走高，終場上漲349.96點，漲幅2.27％，收在15,760.05點；櫃買指數亦同步揚升3.06點，漲幅1.7％，收在183.45點；三大法人進出方面，外資續買94.92億元，投信轉買7.86億元，自營商轉賣2.82億元，惟外資法人於台指期轉買769口多單，累計淨空單部位為18,855口，心態呈現謹慎保守。

隨台股封關倒數，雖1月29日加權指數連袂下殺、跌破月線位置區，就在市場絕大部分人轉為悲觀之際，大盤本周立即大漲上來，1、2兩日合計大漲620點。這就是股市奧妙之處，當全市場的人都一面倒的時候，行情往往就不會照著市場想法而行。

個股方面，本周納入投資組合的點序，母公司金士頓加持下，營運看俏，股價經洗盤後，盤中一度亮燈漲停，在多頭趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，雖台股仍將持續於「萬五」至「萬六」區間持續盤整，惟受惠新興科技應用及遠距商機熱度延續、傳產貨品需求回溫，及2020年台灣全年經濟成長率概估值繳出2.98％亮眼成績，上修0.44％，創下三年來新高。因此，在實質經濟面有力支撐、資金熱錢效應持續延燒下，台股2021年行情仍不看淡。

(工商 )