台灣基進黨立委陳柏惟被列為下一波「割萊委」罷免目標之一，「刪Q總部」領銜人楊文元今向中選會提案，送交第一階段提議書名冊，他表示，和全台所有罷免行動一樣，都是小蝦米對抗大鯨魚，沒有奧援，籲各界把焦點放在陳柏惟身上，檢視他到底是哪裡做不好。對此，前外交官介文汲今(8日)在廣播節目中表示，「應該要很認真來打，萊豬這次罷免案讓群眾對萊豬做了一個表達，且未來還有日本核食，如果蔡政府不顧民意強加人民頭上，我想會有更多著力點。」

節目《千秋萬事》主持人王淺秋表示，「刪Q總部」8日下午正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，依照相關時間推估，該罷免案投票時間最晚可能落在9月中旬前，或與反萊豬公投案時間相近。對此，介文汲直言，很好標的，應該要很認真來打，萊豬進口這次的罷免案讓群眾對萊豬做了一個表達，且未來還有日本核食，如果蔡政府不顧民意強加人民頭上，那麼他認為會有更多著力點。

介文汲分析指出，以目前情勢來看，是有利的，尤其認為對於台灣應該要走向民主而非獨裁、走向協調而非壓迫社會的民眾來說，應該要站出來。

陳柏惟是台中市第二選舉區立委，依據相關規定，同意票需約7.2萬張票，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才可通關。針對罷免風波，陳柏惟7日老神在在說，「我完全平常心，沒有感覺到有什麼不同，世界還是正常運作，對選民很有信心。」他是11萬人投票選出，希望他進立法院問政做事，他不為罷免的人存在，也不會為迎合他們而改變立場。

(中時新聞網)