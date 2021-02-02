農曆春節即將來臨，適逢公私機關陸續發放年終獎金，陸軍司令部有感詐騙集團猖狂，深怕國軍官兵也成為詐騙目標，藉由日本動畫公司吉卜力工作室日前釋出的劇照，製作系列創意「反詐騙」哏圖來宣傳，提醒所有國軍官兵平日及年節期間應審慎注議各式詐騙手法以免上當。

日本知名動畫公司吉卜力工作室，日前釋出400張經典動畫劇照，開放大眾在「合理範圍內自由使用」，而陸軍司令部也跟進潮流，製作系列創意「反詐騙」哏圖，模擬詐騙集團與受害者的心境，並搭配劇中角色神情設計對白。

陸軍司令部也跟進潮流，製作系列創意「反詐騙」哏圖，模擬詐騙集團與受害者的心境，並搭配劇中角色神情設計對白。(陸軍司令部提供)

陸軍司令部也跟進潮流，製作系列創意「反詐騙」哏圖，模擬詐騙集團與受害者的心境，並搭配劇中角色神情設計對白。(陸軍司令部提供)

包括以《神隱少女》為範例，劇中的無臉男將手伸向千尋說：「把你的人生三寶（證件、戶頭、提款卡）交給我，保證每月收入多三萬！」，最後千尋掩面痛哭：「嗚，錢財損失工作沒了，還涉犯刑責（幫助詐欺犯），只能吃土了啦」。使國軍官兵們一目了然，加深印象。

陸軍司令部也跟進潮流，製作系列創意「反詐騙」哏圖，模擬詐騙集團與受害者的心境，並搭配劇中角色神情設計對白。(陸軍司令部提供)

陸軍司令部除了提醒官兵理財觀念，亦呼籲防範線上交友詐騙，包含「你想像中的網路戀情…親愛的只要你在直播裡斗內我20萬元 我就跟你結婚」、「實際上卻是…連手都沒牽到她就失聯斷訊帶著我的錢一起消失了啦」；另外，更有推廣國軍優惠儲蓄的情境，「今年年終加考績獎金有這麼多啊！該如何運用？」「當然用來儲蓄啊！軍人儲蓄獎券，月月抽30萬，保本又可以抽獎還不上車」。

陸軍司令部指出，小心駛得萬年船，盼透過貼近時下青年接受訊息的方式做宣傳，提醒國軍官兵應多過濾各方面訊息，以策安全。另外，藉由此次的梗圖宣傳，突破以往單位政令宣導「硬梆梆」的白紙黑字，且若能將梗圖轉傳至社群媒體群組，更能發揮最大效益，達到軍民皆有防範危機的意識。

(中時新聞網)