仁愛警分局進行防搶演習，模擬2名持槍歹徒從吉他袋中拿出獵槍，威嚇農會行員拿出現金；員警快速組織，順利制伏搶匪。（仁愛警分局提供／黃立杰南投傳真）

「不要動！搶劫！」在民風純樸的仁愛鄉，一如繼往的農會辦公區內，2名持槍歹徒竟威嚇農會行員拿出現金，當場嚇得民眾驚愕慌張。原來是周末仁愛警分局的防搶演練，在年前提醒民眾提高警覺。

2名持槍歹徒從吉他袋中拿出獵槍，威嚇行員立即拿出現金，剎那間農會內外忙著辦理業務的民眾十分慌張，紛紛躲避並撥打110報案。演習期間，員警模擬快速打擊部隊，以優勢警力將歹徒壓制，因為過程太逼真，讓農會裡的民眾誤以為真的發生搶案，在演練結束後，大家才恍然大悟是防搶演練。

這場演練，特別結合仁愛警分局員警組成的土石流樂團，在演習尾聲，以逗趣的方式，在歹徒被帶上警車時，由樂團依現場情況演唱「浪子回頭」這首歌曲送給搶匪，警惕搶匪改邪歸正，浪子回頭。整場演習創意和意義兼具，獲得民眾讚賞。

仁愛警分局長莊順智表示，防搶演練的目的，在加強金融機構行員應變能力與警方處理突發狀況的能力，藉由狀況模擬，提高行員對可疑人物的警覺，並強化員警因應搶案的執勤能力。此外，分局已會同轄內各金融機構進行安全檢測，提醒民眾如要提領大筆現金，亦可向警方提出護鈔申請，讓歹徒無機可乘。仁愛警分局將全力堅守崗位，讓民眾平安過好年。

(中時 )