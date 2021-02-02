舞蹈大師劉鳳學。（新古典舞團提供）

文化部今（2）日公布第40屆行政院文化獎得主名單，由人間國寶說唱藝術家楊秀卿及台灣第一位舞蹈博士劉鳳學獲獎。文化部長李永得親自致電向兩位受獎人道賀，並表示兩位受獎人在傳統藝術及表演領域的傑出表現，對我國文化推廣及交流有深厚貢獻，實足令人感佩。

楊秀卿於1934年出生於新北市新店區，因兒時延誤就醫，導致雙眼失明，其父親為讓她習得一技之長，將她送到基隆一戶以賣唱為生的人家收養，從此展開楊秀卿的「唸歌」生涯。11歲時楊秀卿開始外出走唱，青少年時期在臺北圓環一帶駐唱，取材於街坊巷弄之故事，並由此打響其「口白歌仔」的名聲。

1969年起，楊秀卿受僱錄製說唱節目播放，最盛時期共計53家電臺同時播放她的說唱錄音帶，1983年開始傳授學生唸歌技藝，1985年陸續於各項傳統藝術活動中獻聲。2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，致力傳統技藝保存與傳承，也因參與《血觀音》電影拍攝為人所知。

劉鳳學則是台灣第一位舞蹈博士。她從小學習古典芭蕾舞，1950年代開始接觸台灣原住民舞蹈，1976年創辦「新古典舞團」，並於1987年獲得英國國家舞蹈哲學博士學位。她的舞蹈生涯主要投入包含現代舞蹈創作、唐樂舞重建、儒家舞蹈及原住民舞蹈四大面向，相關評論及學術著作廣受國內外重視。

劉鳳學也是一位具有重要貢獻的舞蹈教育家，培育眾多優秀的師資和舞蹈人才。1979年提出「國民中小學舞蹈實驗班」實施建議案，1994年第7屆全國教育會議中提出「七年一貫制藝術教育制度」，對台灣舞蹈教育有極大的影響，對表演藝術及文化發展貢獻良多，1991年曾獲國家文藝獎特別貢獻獎，2014年更榮獲教育部首屆藝術教育貢獻獎─終身成就獎。

文化部表示，二位受獎人在傳統藝術及表演藝術領域，都有輝煌成就，更主動向國際推廣臺灣藝術文化，使世人認識台灣文化之美，促進藝文人才交流，對我國藝文推廣貢獻良多，獲獎實至名歸。

(中時 )