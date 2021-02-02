雲林台子鄉傳出有30多位漁民遭檢警拘提，遭批是檢警「為風電鎮壓漁民」。達德能源2日發出聲明表示，達德依法執行離岸風場專案開發，並始終本於與地方共存共榮的精神，支持在地社區及漁業社群。

有關雲林離岸風場有少數漁民發生海上絞網、誤工費及漁業補償等爭議，達德能源感謝主管機關及民間團體這段期間協助調處，並十分珍惜協商的過程及成果。

本案係因地方盛傳部分漁民並未出海，卻亦要求賠償，許多漁民因而向本公司及雲林區漁會表達抗議，認為本公司提供賠償之舉等於變相給予特定漁民補償金，對於絕大多數已完成漁業補償的漁民並不公平，因此為釐清絞網實際情形，達德於去年8月向中部打擊犯罪中心備案，避免有心人士趁隙得利而未能保護到真正權益人。

達德能源於去年7月先行支付36件絞網賠償費，並於9月之後，以相信漁民說法為基礎，進行了誤工費賠償作業，共計給付33件誤工費，當中有3件不提賠償申請。賠償和解書中，載有約束保密義務及提醒提供不實資訊的法律責任。

達德能源尊重司法，也珍惜目前漁業補償協商結果，只盼本於勿枉勿縱的立場，盡快釐清本案絞網實際情形，保護相關漁民權益。

(工商 )