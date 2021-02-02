大陸女星古力娜扎長相甜美精緻，被稱為「新疆維納斯」及「北影校花」，更與迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜並列「新疆四美」，然而她卻因為和張翰的一段情，長期受到鄭爽的粉絲言語暴力，甚至還被批評她光靠外表沒有演技，隨著鄭爽被封殺，古力娜扎也終於硬起來，透過工作室對多名長期留惡評的酸民提告。

古力娜扎工作室透過律師發出聲明，點名幾個微博用戶，表示這些網友都曾發表過侮辱古力娜扎名譽的言論，他們要求即刻停止這些不當言論，且會保留法律追訴權，而這些微博帳號疑似都是鄭爽的粉絲，過去時常發布攻擊古力娜扎的發文。

在古力娜扎一方硬起來之後，一名遭點名的網友主動寫下道歉信，承諾未來會謹言慎行，並向古力娜扎鄭重道歉，同時刪除了過去所有不當言論，而部分帳號也都將貼文刪除，甚至有人直接將整個帳號都關閉，就怕被查到，但也有網友不但沒有道歉，也沒有做出相應對策，完全沒把聲明放在眼裡。

古力娜扎工作室發出聲明，硬起來提告鄭爽粉絲。(圖/翻攝自微博)

事實上，古力娜扎過去飽受鄭爽粉絲的言語折磨，遭辱罵是介入鄭爽、張翰感情的小三，她爸爸過世時，還收到惡意訊息「你爸被你剋死」，讓古力娜扎十分害怕，「我那個時候很不自信，我最討厭的就是我那個時候的階段」，更在節目上聲淚俱下，「我好想解釋，為什麼大家總是誤解？總是說得很誇張？」

(中時新聞網)