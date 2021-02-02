蘋果1日發行140億美元公司債，寫下2021年迄今規模最大的投資級債券發行紀錄，超越日本便利商店龍頭7-Eleven母公司Seven＆I上周將近110億美元發債規模。

蘋果趁低利率再次發債，吸引330億美元認購標單湧進，凸顯市場熱烈追捧蘋果相關的各種事物。

蘋果本次共發行6批公司債，大多是「Aa1」和「AA+」級評等的債券，到期日從5年至40年不等。最大一批是30億美元的30年期債券，與美國公債殖利率利差為82個基點。

根據美銀全球（BofA Global）數據，Seven＆I上周發行的債券，殖利率較美國公債高出105個基點。

本次是蘋果自2020年5月以來第三度發債，蘋果在2020年5月發債80億美元，同年8月再發行55億美元債券。高盛、摩根大通和摩根士丹利負責蘋果本次債券發行事宜。

據悉，蘋果打算將發債所得資金用於一般企業用途，例如營運資金、資本支出、債還債務或是併購計畫。蘋果此次發行美元計價債券，部分資金可能用來實施庫藏股計畫和發派股利。蘋果婉拒對發債表示意見。

蘋果囤積現金多年，直到近年來才改弦易轍，降低現金部位，方法大多是將現金回饋股東。蘋果自2012年開始發放股利以來，每年調升股利水準。

蘋果在2020年12月止的季度回饋股東超過300億美元，包括發派36億美元股息，以及以240億美元買回2億股蘋果股票。

根據最新財報顯示，蘋果在12月止的季度帳上現金達1,960億美元，總負債1,120億美元。拜iPhone 12系列手機熱賣所賜，蘋果該季營收首超突破1,000億美元大關，達紀錄性的1,114億美元。

(工商 )