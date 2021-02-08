第一財經報導，根據華為內部財務系統統計，2020年華為總營收1367億美元，增長11.2％，淨利99億美元，增長10.4％。

根據華為官方披露的資料，2020年前3季度，華為實現銷售收入6713億元(人民幣，下同)，年增9.9％，淨利潤率8.0％。

雖然一直在艱難補洞，但在2020年，華為依然拿出百億資金為員工分紅。據界面新聞報導，華為2020年持續實施股票分紅，預計每股1.86元。

持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金和分紅。根據華為2019年年報，華為透過工會實行員工持股計畫，參與人數為10萬4572人，參與人僅為公司員工。目前，根據華為的全員持股制度，華為創始人任正非所持有的股份已經下降至1％左右。

華為去年在工資、薪金及其他福利上的支出達1349.37億元，以19.4萬名員工計算，華為員工人均薪酬接近70萬元。而目前華為總股數超過200億股，這意味著此次華為分紅額度超過400億。

(旺報 )