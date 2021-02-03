印度航空展明天開幕，美國波音公司高層接受印媒專訪透露，拜登政府已批准波音可向印度空軍提供最新多用途戰機F-15EX，盼助美國企業爭取印度空軍上百架戰機大單。

印度空軍日前雖已確定採購83架本土研製的光輝戰機第一版改進型（Tejas-MK-1A）戰機，但仍預計耗資1.3兆盧比（約新台幣5000億元）採購114架戰機，吸引全球各大戰機製造商紛紛派出最新戰機，參加3日到5日在班加羅爾舉行的2021年印度航空展。

美國波音公司準備以F/A-18超級大黃蜂戰機角逐印度空軍這筆大單，不過，波音國際銷售和產業合作夥伴關係副總裁雷恩（Maria H Laine）及全球銷售與行銷副總裁夏契（Jeff Shockey）昨天接受印度新聞信託社（PTI）專訪時透露，美國政府已批准波音向印度提供F-15EX。

雷恩說，自從美國政府批准向印度提供F-15EX以來，美國與印度已就F-15EX戰機進行討論，兩國空軍也就此交換了情報。

F-15EX先進鷹（Advanced Eagle）是波音公司過去10年投注超過50億美元開發的戰機，在武器搭載量有很大的提升，具有12個空對空與15個空對地的武器掛點，搭載武器容量可達2萬9500磅，並可依據各種需求進行變換，是一款全天候多用途戰機，已獲得美國空軍訂單，是波音爭取各國戰機訂單的最新利器。

不過，目前尚不清楚波音是否讓F-15EX加入爭取印度空軍114架訂單的行列。

目前已有美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）以F-16V為基礎專為印度升級打造的F-21戰機、瑞典紳寶（SAAB AB）的獅鷲（Gripen）戰機、波音的F/A-18、法國的飆風（Rafale）戰機及俄羅斯的蘇愷系列戰機，在爭取印度空軍這筆戰機訂單。

雷恩表示，美國空軍2020年7月向波音提供一份總價近230億美元的無交付期限和未定數量合約採購F-15EX；當美國政府對這樣的平台做出承諾時，將發出一個強有力的信號，表明美國將長期使用F-15EX，也將讓美國和全世界都對F-15EX的戰力和價格展現信心。

(中央社)