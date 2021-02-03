羅智強臉書。

桃園市議員王浩宇遭到罷免後，傳出民進黨不僅僅傾全黨之力要保衛黃捷，更要在各地發起罷免國民黨民代的反擊活動，台中立委、國民黨主席江啟臣就被傳出將遭連署罷免的風聲，台北市議員羅智強也有傳說是目標之一，對此，羅智強在臉書上貼出影片回嗆民進黨，「歡迎來罷、笑你不敢！」

羅智強今(3)日在臉書指出，民進黨近來頻頻對媒體放風向，聲稱地方向那些支持萊豬的民代進行罷免，是所謂的「報復性罷免」，更傳出民進黨將要對國民黨民代進行罷免「反擊」，羅智強表示，他對於罷免欣然接受，因為這都是人民的選擇，他不會像民進黨一樣哭天喊地的稱之為「報復」、「仇恨」。

羅智強指出，一直以來罷免的相關法令、活動，都跟民進黨息息相關，包括罷免韓國瑜、割藍委，甚至連下修罷免門檻都是綠營一手主導，而今天站出來喊罷免是仇恨、對立的也是民進黨，羅智強怒嗆民進黨「腦袋是不是海馬體壞掉？」以前罷免別人就是公平正義，現在被罷免就是仇恨對立，說這種話好意思嗎？

羅智強表示，他呼籲罷免台北市立委吳思瑤並不是因為她個人，而是因為人民不想吃萊豬是個事實，也是民意，如果民進黨要以這個原因來罷免羅智強，那他也呼籲所有「想吃萊豬的選民」趕快出來罷免羅智強，這樣這些愛吃萊豬的民眾也可以吃得開心一點；反之，不想吃萊豬的民眾，就出來罷免吳思瑤，一切讓民意來決定。

(中時新聞網)