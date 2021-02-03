半導體通路商敦吉（2459）3日公布109年自結財報，營收雖呈雙位數年減，但敦吉近年在製造與驗證事業群的發展下，成功擺脫通路框架，去年毛利率達20.37％，創1999年以來新高，促使全年度財報順利繳出「三率三升」的佳績，稅後盈餘達5.02億元，每股大賺4.24元。

敦吉第四季因子公司股利匯回扣繳所得稅影響，每股盈餘減少0.41元，若回歸原始營運樣貌，109年度每股盈餘更高達4.65元。以全年財報角度，不僅毛利率成長3.95個百分點至20.37％，營業利益率與稅後純益率也分別成長2.83個百分點與1.36個百分點。

步入5G新世代，敦吉除既有的通路事業群外，也瞄準製造與驗證領域的獲利大餅。製造事業群方面，敦吉在連接器與音圈馬達（VCM）精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置塑件等產品研發製程上持續投入，其中VCM產線最受市場關注，目前已成功打入美系與陸系品牌業者。

另外驗證事業群方面，敦吉透過準確驗證5G裝置能效以符合安全標準之規範，並積極發展5G手機NR檢測能力；NB-IoT、IA發展快速下，敦吉也持續布局檢測設備及建立檢測能力，同時投入車載電子EMC檢測市場。

(工商 )