半導體設備零組件廠意德士科技(7556)去年營收創新高，年增約1成。今年元月營收3470萬元，年增24.27%，第一季可望不淡，全年營運再挑戰新高。

意德士科技去年12月營收攀高至4416萬元，年增52.57%，主要受惠客戶需求持續上升及新產品訂單挹注，並挹注去年全年營收為4.21億元，年增10.09%，並創年度營收新高紀錄。

意德士科技去年前三季營收3.07億元，稅前淨利6870萬元，歸屬於母公司淨利5366萬元，同步創同期新高，每股盈餘2.84元。

受惠半導體大廠持續發展先進製程，意德士科技今年元月業績延續熱度，第一季可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。

意德士近幾年來將產品線分為三大區塊，一是應用在蝕刻、擴散、薄膜等製程的全氟化密封材，包括代理及自製且營收占比達五成。二是應用於曝光製程設備的真空吸盤生產銷售及維修，三是應用於薄膜製程的靜電吸盤及陶瓷加熱器維修等。

意德士目前在台灣售後市場占有率約5%，新廠擴建完成且在三年內滿載，預期市占率可望上看12.5%，長期目標希望可拿下25%市占。真空吸盤已獲採用於5奈米晶圓廠中，3奈米晶圓廠完工後可望再打進供應鏈。另外，意德士的全氟化密封材已切入台積電化學品供應鏈，應用在先進製程晶圓廠。

(時報資訊)