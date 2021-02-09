IC設計廠敦泰（3545）9日公佈2021年1月份合併營業收入為新台幣13億5仟8佰萬元受到傳統淡季影響，敦泰單月營收月減約一成，但由於產能規模已大幅擴增，因此仍比去年同期大增60.66％。
就敦泰1月份各產品線來看，在客戶擴大採用下，觸控IC、電容式指紋出貨量逆勢較去年12月成長，IDC、顯示驅動IC方面則呈現小幅衰退。展望未來，整體第1季雖然為產業傳統淡季，因此預期敦泰產品出貨量將不比去年第4季的水準，但整體營運仍可望優於去年同期水準。
(工商 )
IC設計廠敦泰（3545）9日公佈2021年1月份合併營業收入為新台幣13億5仟8佰萬元受到傳統淡季影響，敦泰單月營收月減約一成，但由於產能規模已大幅擴增，因此仍比去年同期大增60.66％。
就敦泰1月份各產品線來看，在客戶擴大採用下，觸控IC、電容式指紋出貨量逆勢較去年12月成長，IDC、顯示驅動IC方面則呈現小幅衰退。展望未來，整體第1季雖然為產業傳統淡季，因此預期敦泰產品出貨量將不比去年第4季的水準，但整體營運仍可望優於去年同期水準。
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