台新金控公布1月自結獲利，稅後淨利為14.71億元，每股稅後盈餘（EPS）0.12元，主要來自子公司台新銀行的獲利挹注。
台新金表示，子公司台新銀行1月稅後淨利12.82億元，當月在核心業務獲利動能強勁帶動下，淨利收及淨手收較2020年12月及去年同期成長。且資產品質維持穩健，截至1月底的逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率為962.08％。
台新金指出，另子公司台新證券1月稅後淨利0.53億元，當月因證券市場交易持續熱絡，使得經紀業務成交量及融資餘額均穩健成長。
(工商 )
台新金控公布1月自結獲利，稅後淨利為14.71億元，每股稅後盈餘（EPS）0.12元，主要來自子公司台新銀行的獲利挹注。
台新金表示，子公司台新銀行1月稅後淨利12.82億元，當月在核心業務獲利動能強勁帶動下，淨利收及淨手收較2020年12月及去年同期成長。且資產品質維持穩健，截至1月底的逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率為962.08％。
台新金指出，另子公司台新證券1月稅後淨利0.53億元，當月因證券市場交易持續熱絡，使得經紀業務成交量及融資餘額均穩健成長。
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