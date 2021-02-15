李姓男子騎車到加油站自助加油時，發現有人忘了拿走放在刷卡機內的信用卡，竟順便使用該信用卡刷卡支付自己的油費107元，吃上官司，台北地院依侵占遺失物罪、詐欺罪各判處李罰金2000元、拘役5天。

李男僅因貪小便宜，盜刷他人信用卡付油費107元，被法院判罰及賠償對方共計1萬7000元，損失超過150倍，還多了刑事前科，得不償失。

判決指出，李男去年8月7日深夜，騎車至北市八德路中崙加油站自助加油時，發現前面林姓男子加油後，將信用卡插在刷卡機內，忘了拿走，就直接加油盜刷林男信用卡後離去，詐取油費107元不法利益。

事後，林男接獲銀行告知，才知信用卡忘在自助加油刷卡機上，還遭人盜刷，報警提告，警方調閱監視器，循線找到盜刷的李男。台北地院審理時，李男認罪，並與林男達成調解，允諾分期賠償1萬元，並先賠償5000元。

法官認為李男拾獲他人遺失的信用卡後，竟為滿足一己私慾，以盜刷不法方式詐取財物，不僅侵害他人財產權，亦危害金融信用交易秩序及發卡公司暨特約商店權益，行為可議；但審酌他認罪賠償，依侵占遺失物罪判罰金2000元，另依非法由收費設備取財罪判處拘役5天，得易科罰金5000元。

(中時 )