台中市食安處獲報後於2月5日到該速食店稽查。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

有消費者投訴上月底到台中市西屯區青海路一家速食店點用「台灣里肌豬排堡」後疑似豬肉未熟，回家拉肚子，台中市衛生局食安處2月5日獲報立即派員前往稽查，發現該店暫時停售該產品，現場抽查其他豬肉餐點，未發現有未熟情形，也未發現其它供餐環節缺失；食安處也強調，未來將不定期加強稽查，以捍衛食品安全。

該民眾1月28日到該速食店點用「台灣里肌豬排堡」，取餐後現場吃即發現中間的里肌肉「冰冰的」，仔細查看驚覺肉都是紅色的，他直覺是里肌肉沒熟，經向店員反映，店員查看後回收沒吃完的豬排堡，並詢問「是否需要重做一份？」他回應不敢再吃，回家還拉肚子，質疑店家食安出問題，該消費者多次反映，業者拒認疏失，僅退還85元餐費，他難以接受憤而向媒體和食安處爆料。

食安處在2月5日接獲通知，當天立即派員前往該店稽查，店家表示，已將顧客反映有疑慮的同一批原料里肌肉全數退回總公司確認品質，現場已停售台灣里肌豬肉堡；稽查人員現場抽查其他豬肉餐點，未發現有未熟情形，現場也未發現其它供餐環節缺失，也當場輔導業者依照「食品良好衛生規範準則(GHP)」，製作餐點時加強注意製程衛生，出餐前仔細檢視，確保餐飲品質。

食安處指出，由於消費者向食安處反應時已隔了一段時間，現場依照GHP食品良好衛生規範準則一一查核店家備餐環境、流程都未發現問題，後續將不定期稽查，若查獲店家供應未煮熟食物，將開立限期改善通知書，要求限期改正，後續複查不合格者，可依食安法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時 )