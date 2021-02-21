民進黨中評會日前討論萊豬跑票3綠委懲處案，最後決定延至春節後再討論，不料卻引發爭議和新系英系間的派系角力，對此，有不具名的黨內人士表示，目前民進黨內對於懲處的聲浪已緩和許多，這3個人也都吃定這一點。

立院去年12月表決萊豬進口9行政命令及《食安法》、《學校衛生法》，即使民進黨團下令一致投票，但綠委林淑芬、劉建國和江永昌3人棄權未投。對此，民進黨黨團決定將3人停權3年，裁罰3萬元，並依「黨團組織規程」送交中央黨部當作提名參考，民進黨中常會將此案交付中評會處理。

不過，民進黨中評會本月8日討論萊豬跑票3綠委懲處案時，因英派中評委陳明文力主「一罪不兩罰」及程序正義，最後決定延至春節後再討論，不料卻引來新系前立委段宜康與英派立委蔡易餘兩人在臉書互嗆，段宜康雖然隨後刪文，但已引來黨內熱議。

《鏡週刊》昨（20日）指出，經過春節的沉澱後，中評會決議將於25日下午2時再次開會討論林淑芬等3人萊豬跑票案。據《ETtoday新聞雲》同日報導，一位不具名的黨內人士表示，現在民進黨內對於懲處他們3人的氣氛緩和許多，因為時間久了大家就想說算了，而且現在硬要處分也只是二次傷害而已，反正「他們3個也都吃定我們這一點」。

針對林淑芬3人的懲處，據悉，新蘇系態度強硬，認為應該嚴懲，非新系態度則較和緩，在中評會上，多位中評委也替3位立委請命，認為若遭開除或停權3年，會導致劉建國可能無法參選雲林縣長，更將影響民進黨在新北的立委席次，因為林淑芬和江永昌在地方上的實力很難被取代，呼籲民進黨內必須權衡大局，不能單純用違紀來看。

(中時新聞網)