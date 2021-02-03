中央流行疫情指揮中心日前訂定「社區監測通報採檢及個案處理流程」，其中要求受檢民眾在接到檢驗結果之前「留在家中，不可外出」，而勞動部日前公布的防疫勞動權益問答中也提到，「隔離事由亦不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間薪資」，導致民眾在家等待採檢時必須要用自假。對此，勞動部長許銘春3日上午受訪時強調，會再與指揮中心討論給薪、給假的問題。

勞動部日前在防疫相關勞動權益專區放上的相關問答指出，「勞工如因發燒或呼吸道症狀就醫，經醫療院所評估予以採檢者，勞工應配合採檢，該期間得依勞工請假規則請普通傷病假」，明確訂出「採檢日」適用於勞工傷病假。

至於等待結果出爐部分，勞動部問答則寫到：「如勞工未有症狀，係配合中央流行疫情指揮中心要求或經醫療院所評估予以採檢者，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤?金、解僱或予不利之處分。未出勤期間，因與請假有所區別，建議雇主以「防疫隔離」註記，另因隔離事由亦不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。」

許銘春表示，等待採檢結果的禁止外出，與被居家隔離或居家檢疫的「防疫隔離假」的情況確實是不同，會再與指揮中心討論相關問題。

(工商 )