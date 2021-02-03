義大利聯合政府垮台之後，總統今天料將央請前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）接掌總理。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）上月辭職之後，執政黨無法組成新政府，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）轉向前歐洲央行（European Central Bank）總裁德拉吉接掌總理。

德拉吉是義大利籍經濟學家，以在2012年債務危機最嚴重的時期解救歐元區著稱，他將在義大利仍與疫情奮戰的重要時刻，接下總理一職。

義大利目前累計超過8萬9000人染疫病逝，經濟也深陷泥淖，政府必須在數週內針對歐洲聯盟（EU）紓困基金，提出可靠計畫。

孔蒂的中間偏左政府自2019年9月執政至今，但上月前總理倫齊（Matteo Renzi）領導的活力黨（Italia Viva）不滿政府處理疫情危機及經濟衰退的表現，退出聯合政府之後，聯合政府即岌岌可危。

最後孔蒂也在上週辭職，但仍希望籌組聯合民粹「五星運動」（Five Star Movement, M5S）以及中間偏左民主黨（Democratic Party, DP）的新政府。

馬達雷拉要求他們在昨天之前籌組新政府，但如今期限已過，馬達雷拉只剩兩個選擇，而他已排除提前選舉這個選項。

(中央社)