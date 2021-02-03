高雄市無黨籍議員黃捷罷免案將於周六登場，國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，國民黨尊重各項罷免提案，呼籲民進黨停止對於罷免案的抹黑，正面看待人民行使公民權，由於地方議員門檻遠高於當選門檻，期盼無論贊成或反對罷免案，都應站出來投票，確保罷免結果符合實際的民意。

江啟臣也呼籲，所有黨派還有不同立場的民眾，都應該尊重週六的罷免結果，尊重鳳山選區的人民意志。不論罷免結果如何，罷免案的行使，從成案到投票的過程，已經給予被罷免者最嚴厲的提醒，也是民主制度成熟的展現。

另外，國民黨力推「反萊豬」、「還我公投」雙公投連署，自上週末募集到35萬份，短短5天，衝破45萬份以上的連署書，江啟臣表示，快速累積的連署書數量，證明了民進黨公投的修法，以及萊豬進口政策的錯誤，已經引發強大的民意反彈。

江啟臣指出，國民黨除了依照既定行程，繼續完成第二階段的連署工作之外，也將接續展開各項公投宣傳，以及論述的相關準備。務求讓所有的國人了解2項公投的重大意義，以及對於國家發展的重要性。

江啟臣強調，堅持民主，讓人民可以方便行使公投權；維護食安，避免含瘦肉精豬肉流入無法管控的肉品市場；是我們要向國人努力說明，爭取認同的工作，更是作為最大在野黨的義務以及使命。

(中時 )