國民黨「黨公職兩岸交流行為準則」草案。（黃福其攝）

被稱為「買辦條款」的國民黨「黨公職兩岸交流行為準則」草案出爐，今天下午提送中常會討論，全案共僅10項條文，較先前外傳草案內容有所調整，其中縣市長、地方民代及黨中央委員（含）以下層級，並未列入規範，也未要求現有黨公職申報在大陸經營、投資事業。草案明訂黨公職人員參與兩岸交流活動前，須先報備，且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為，有如「吳斯懷條款」。

據悉，全案經中常委討論，有人認為不宜第一次看到草案就通過，也有人主張調整部分文字，黨主席江啟臣裁示大陸事務部與中常委再溝通，調整後再送中常會。大陸部主任左正東說，中常委並非認為內容有問題，而是希望更審慎了解再通過，國民黨的決心與目標也不變，只剩部分文字修正，他將與具法律專業及嫻熟大陸事務的中常委意見交換，調整草案後再送中常會。

國民黨為去除「紅帽」而訂定的「黨公職兩岸交流行為準則」，共計 10條，其中規範的「黨公職」，包括國民黨中央黨部一級單位主管以上黨務人員、中常委及國民黨中央級民代、政務官。至於縣市長、地方民代等公職人員，並未列入。至於「兩岸交流」則指以黨公職身分參加大陸及港澳地區黨政軍機關 (構)或其事務單位舉辦的活動或與上述機關(構)人員互動的行為。

第四至十條，包黨公職人員參與兩岸交流活動前，應向大陸事務部報備。兩岸交流應遵守中華民國憲法、法規、國民黨黨章及相關紀律規定，堅持對等、尊嚴，且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為。

其中第六、七條規定「黨公職人員名下企業不得接受中國大陸公有企業或黨務、軍事、行政機關持有相當股份或有相當資金挹注。」「黨員登記參選黨職、獲提名公職或擔任黨職前，都須切結無第六條。」

其他條文包括，黨公人員協助台灣人民或台資企業解決法律或商業糾紛，不得有不當利益回饋；準則有未盡事宜，都依黨紀處分規程等相關規定辦理；準則有疑義，由大陸部解釋；若有黨公職違反準則，大陸部則邀當事人說明；準則經中常會核備後實施。

國民黨因長期被抹紅，不利選舉，部分黨公職與大陸往來密切或作生意，被指為「買辦」，黨主席江啟臣在去年補選主席期間就主張訂定「黨公職兩岸交流行為準則」，且在當選後由大陸事務部草擬，在去年9月全代會也納入8點主張之一，強調「為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。」

該準則原訂去年底前送中常會核備，但傳出原先草案內容非常嚴格，包括與大陸黨政軍人士聚餐都須事先報備，引起黨內不小反對，認為不可行，黨中央認為事緩則圓，因此經調整內容後，延到今天農曆年前最後一次中常會核備，結果並未通過。

據悉，為了慰問一年來受到疫情衝擊和受限於兩岸隔離規定的大陸台商，國民黨最近剛辦完兩場「大陸地區黨代表座談會」，58位黨代表中，約半數已在台者都出席，由祕書長李乾龍、大陸部主任左正東一起聯誼。此外，雖然海基會因疫情已取消今年的「大陸台商春節聯誼餐會」，國民黨目前仍繼續籌辦在農曆年後進行台商春節聯誼餐會，黨主席江啟臣將與台商會長、台商們聚會及慰問其辛勞，但若疫情再趨嚴，也不排除取消。

(中時 )