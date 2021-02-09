農曆新年連假明日登場，蔡英文總統今上午召開國安高層會議並發表公開談話；今天會議主要結論有四點；其中蔡總統向對岸喊話並祝福對岸人民；她強調，兩岸和平關鍵的鑰匙在中國手上，歷史證明對台灣文攻武嚇，不會有幫助，也祝福對岸人民新春安康，也希望促成兩岸和平穩定。

總統致詞時強調，國家安全不能休息，「我們的國安是沒有假期」的，國安團隊春節會持續守護國家，國人同胞可持續充電，儲備明年打拼的能量；總統提到四點結論中兩岸部分時指出，臺海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球的焦點。「我們和相關國家保持密切聯繫，請國人對臺灣安全保持信心」。

總統說，過去一年多來，對岸的軍機、軍艦，在臺灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣的防空識別區。這些動作，都不利於印太地區的和平穩定現狀。 面對變動中的區域局勢，會持續提升自身防衛戰力，來因應各種新型態軍事作為的挑戰。

總統強調，同時也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平、繁榮的現狀，做出最大努力 。

總統說，當然，她也要再一次重申，面對兩岸關係，臺灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

她表示，「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」。

她說，但她也要提醒，兩岸的和平，不是臺灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對臺灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。

她強調，在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，也要在此，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。

(中時 )