今年寒假台灣仍無法出國旅遊，為滿足哈韓族的心，韓國觀光公社在台設立觀光文化體驗中心KOREA PLAZA，提供基本的韓國旅遊諮詢及資料，並不時舉辦多元化、免費的韓國交流活動。
即日起前來KOREA PLAZA（臺北市信義區基隆路1段333號32樓3208室）的民眾皆能得到1張「2021本月觀光主打星集章卡」，韓國觀光公社將依據1整年的集章數量，將給予不同的獎勵；另外，每月的佈置物及活動亦將更新，目前2月主推韓國滑雪旅遊勝地—江原道，將滑雪場情境搬到現場，民眾在現場完成指定任務，可集章之外，還可獲得韓國正夯雪鴨製作模型夾。
韓國觀光公社台北支社姜性在代支社長提到，因為疫情的關係，近來「偽出國景點」在台灣是很熱門的話題，因此希望藉由每月的「本月觀光主打星」，可以滿足台灣朋友喜歡在偽出國景點打卡拍照的心理，讓台灣民眾更加深入認識韓國各地的旅遊資源。
(中時 )
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