桃園林姓男子前年因經濟問題心情不佳，竟把11個月大的女兒當出氣筒，手腳並用重擊女兒頭、胸，導致女嬰顱內骨折、出血致死，最高法院維持二審判決，考量女嬰母親及林的岳母等家人求情，希望給他改過自新的機會，依故意對兒童犯殺人罪判囚18年定讞。

2019年4月23日上午7點，25歲的林男與家人爭吵，一時難以排解不滿情緒，又看到女嬰哭鬧不休，他徒手用力搥擊她的頭部及胸腹部多次，致女嬰受有頭胸腹部多處外傷併顱骨骨折，導致顱內出血及心臟、肝臟挫裂傷，繼而因多器官損傷及出血性休克而死亡。

桃園地方法院認為，林男雖辯稱沒有殺人意圖，但對象是年僅11個月大、沒有反擊能力的女嬰，認定有殺人不確定之故意，將林男判刑18年。

台灣高等法院審結認定，被害人在本案發生時僅11個月大，甚為稚幼，林男因自身情緒不佳，不思以理性方式排解，竟不顧後果，殺害無辜且毫無抵抗能力之被害人，手段實甚殘忍，且已剝奪被害人生命法益，造成之危害甚鉅，所為應予嚴厲非難。

合議庭考量，女嬰的生母表示，林男平常也有疼愛小孩的一面，希望給予他1次改過並重新融入家庭之機會，再加上桃園市政府社會局表示林的其餘2名子女已在安置中，對本案並無特別意見表示等量刑意見，將林判刑18年，上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )